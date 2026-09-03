Югорчанина оштрафовали за комментарий под видео об атаке ВСУ на армию Россию

Городской суд Пыть-Яха оштрафовал местного жителя на 40 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, югорчанин оставил оскорбительный комментарий в адрес правоохранительных и силовых структур в общедоступном чате мессенджера. Также он положительно оценил высказывание экстремистского характера. Эти действия были совершены под видеороликом, демонстрирующим применение беспилотников ВСУ против российских военнослужащих.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины и раскаяние со стороны нарушителя.

Ирина Пичурина