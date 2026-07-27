Бизнесу дадут шанс на исправление
Какие риски для бизнеса создает соглашение об устранении нарушений
Накануне закон, который позволяет освобождать бизнес от административной ответственности, подписал президент России Владимир Путин. Избежать наказание могут компании и индивидуальные предприниматели, которые вложат деньги в устранение недочетов.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
Чтобы это сделать, нужно подать ходатайство в надзорный орган, который выявил нарушения при проверке. Важное условие — механизмом можно воспользоваться только до подачи иска в суд. В некоторых случаях размер штрафа доходит до десятков миллионов рублей и его уплата фактически приводит к банкротству, отмечает гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков:
«Есть виды деятельности, которые попадают под лицензирование Технадзора или Природнадзора. Они достаточно жестко регулируются, а за нуршения назначают космические штрафы. Оба органа могут не только закрыть предприятие, но фактически и разорить владельцев. В таком случае штрафы, по сути, становятся инвестиционными обязательствами по устранению.
"Устранение", по мнению Природнадзора, — это, например, создание газоочистных установок стоимостью в районе 100 млн руб. Вы можете заплатить штраф, и деньги уйдут в бюджет — ничего не изменится, а предприятие может просто остановиться. Или же вы можете эти деньги отдать предприятию с обязательством, что он вложит деньги в природоохранные или промбезопасные мероприятия. Крайне полезная история».
Механизм «инвестиции вместо штрафов» применяется с июня 2025 года, говорит партнер юридической фирмы BIRCH LEGAL Александр Боломатов. Но, по его словам, воспользоваться инструментом могли только определенные предприятия. Норма нуждается в доработке и сейчас, признает Боломатов:
«Это ограничение по сферам применяется только к стратегическим компаниям или фирмам, которые имеют высокое социально-экономическое значение. Будем считать, что это пока испытательная лаборатория, где институт пройдет свою апробацию. В дальнейшем весь бизнес будет требовать распространения такой возможности. Само по себе движение в этом направлении — это уже, на самом деле, большая победа.
Близкого рода соглашения периодически могли быть заключены в рамках антимонопольного регулирования. Но это довольно революционная и, на самом деле, очень положительная история. Все юристы и адвокаты нашей страны, безусловно, поддерживают новые нормы. Я уверен, что по аналогии с уголовным процессом это исключит привлечение к ответственности по очень большому количеству составов».
По закону, контрольно-надзорные органы вправе отказаться заключать соглашения вместо штрафов, поэтому механизм нельзя назвать достаточно прозрачным, утверждает гендиректор компании URVISTA Алексей Петропольский:
«Как только появляется вариация — штраф, договоренность, предупреждение, — сразу образуется коррупционная составляющая. По факту, мы даем право выбирать, что предпринимателю делать. Ростехнадзор, МЧС и Роспотребнадзор могут накладывать штрафы, которые в некоторых случаях доходят до сотен миллионов рублей. Если у некоего чиновника появится волшебная палочка, при которой он сможет договариваться и обнулять такие рестрикции, ни к чему хорошему это не приведет.
Бизнес получит дополнительную нагрузку, а чиновники — дополнительную мотивацию, чтобы проверять предпринимателей. Если уж вопрос можно решить, то делать это лучше либо коллегиально, либо через бизнес-объединения, либо через саморегулируемые организации, но ни в коем случае не через человека в административной форме».
Право на освобождение от штрафов взамен на исправление недочетов появится и у муниципальных чиновников. Но, в отличие от бизнеса, для них норма вступит в силу только в 2028 году.