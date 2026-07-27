Бизнесу дадут шанс на исправление

Накануне закон, который позволяет освобождать бизнес от административной ответственности, подписал президент России Владимир Путин. Избежать наказание могут компании и индивидуальные предприниматели, которые вложат деньги в устранение недочетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Чтобы это сделать, нужно подать ходатайство в надзорный орган, который выявил нарушения при проверке. Важное условие — механизмом можно воспользоваться только до подачи иска в суд. В некоторых случаях размер штрафа доходит до десятков миллионов рублей и его уплата фактически приводит к банкротству, отмечает гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков:

«Есть виды деятельности, которые попадают под лицензирование Технадзора или Природнадзора. Они достаточно жестко регулируются, а за нуршения назначают космические штрафы. Оба органа могут не только закрыть предприятие, но фактически и разорить владельцев. В таком случае штрафы, по сути, становятся инвестиционными обязательствами по устранению.

"Устранение", по мнению Природнадзора, — это, например, создание газоочистных установок стоимостью в районе 100 млн руб. Вы можете заплатить штраф, и деньги уйдут в бюджет — ничего не изменится, а предприятие может просто остановиться. Или же вы можете эти деньги отдать предприятию с обязательством, что он вложит деньги в природоохранные или промбезопасные мероприятия. Крайне полезная история».

Механизм «инвестиции вместо штрафов» применяется с июня 2025 года, говорит партнер юридической фирмы BIRCH LEGAL Александр Боломатов. Но, по его словам, воспользоваться инструментом могли только определенные предприятия. Норма нуждается в доработке и сейчас, признает Боломатов:

«Это ограничение по сферам применяется только к стратегическим компаниям или фирмам, которые имеют высокое социально-экономическое значение. Будем считать, что это пока испытательная лаборатория, где институт пройдет свою апробацию. В дальнейшем весь бизнес будет требовать распространения такой возможности. Само по себе движение в этом направлении — это уже, на самом деле, большая победа.

Близкого рода соглашения периодически могли быть заключены в рамках антимонопольного регулирования. Но это довольно революционная и, на самом деле, очень положительная история. Все юристы и адвокаты нашей страны, безусловно, поддерживают новые нормы. Я уверен, что по аналогии с уголовным процессом это исключит привлечение к ответственности по очень большому количеству составов».

По закону, контрольно-надзорные органы вправе отказаться заключать соглашения вместо штрафов, поэтому механизм нельзя назвать достаточно прозрачным, утверждает гендиректор компании URVISTA Алексей Петропольский:

«Как только появляется вариация — штраф, договоренность, предупреждение, — сразу образуется коррупционная составляющая. По факту, мы даем право выбирать, что предпринимателю делать. Ростехнадзор, МЧС и Роспотребнадзор могут накладывать штрафы, которые в некоторых случаях доходят до сотен миллионов рублей. Если у некоего чиновника появится волшебная палочка, при которой он сможет договариваться и обнулять такие рестрикции, ни к чему хорошему это не приведет.

Бизнес получит дополнительную нагрузку, а чиновники — дополнительную мотивацию, чтобы проверять предпринимателей. Если уж вопрос можно решить, то делать это лучше либо коллегиально, либо через бизнес-объединения, либо через саморегулируемые организации, но ни в коем случае не через человека в административной форме».

Право на освобождение от штрафов взамен на исправление недочетов появится и у муниципальных чиновников. Но, в отличие от бизнеса, для них норма вступит в силу только в 2028 году.