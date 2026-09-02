Минобороны сообщило об ударе по логистическому центру под Киевом

ВС России нанесли удар по логистическому центру «Эридон» в городе Вишневое Киевской области, который использовался для хранения и распределения военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, объект был поражен высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В Минобороны уточнили, что российские войска продолжают наносить групповые удары по украинским объектам логистики и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.