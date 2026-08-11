Соцфонд сократил до четырех дней срок рассмотрения заявок по маткапиталу
Социальный фонд России сократил средний срок рассмотрения заявок на распоряжение материнским капиталом до четырех рабочих дней. Согласно действующим правилам, решение по обращению владельца сертификата должно приниматься в течение пяти рабочих дней.
В 2026 году благодаря цифровизации услуг специалисты фонда выносят решения раньше регламентного срока по 99% заявлений,. отметили в Соцфонде.
В 2025 году правительство сократило период рассмотрения заявлений на использование материнского капитала Соцфондом с 10 до 5 рабочих дней. Если фонду требовались дополнительные документы, срок рассмотрения и принятия решений сокращался с 20 до 12 рабочих дней. Программа маткапитала действует в России с 1 января 2007 года.
По состоянию на февраль 2026 года в Свердловской области по инициативе губернатора Дениса Паслера срок выплаты регионального материнского капитала сокращен вдвое, и заявления теперь рассматриваются в течение 15 дней. Средства перечисляются в течение 30 рабочих дней после одобрения. В 2025 году в Свердловской области было выдано свыше 4,2 тысячи сертификатов на областной материнский капитал. Сумма регионального материнского капитала в 2026 году составляет 182 493 руб., а при рождении троих детей одновременно — 272 738 руб.