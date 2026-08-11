Соцфонд сократил до четырех дней срок рассмотрения заявок по маткапиталу

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2025 году правительство сократило период рассмотрения заявлений на использование материнского капитала Соцфондом с 10 до 5 рабочих дней. Если фонду требовались дополнительные документы, срок рассмотрения и принятия решений сокращался с 20 до 12 рабочих дней. Программа маткапитала действует в России с 1 января 2007 года.

По состоянию на февраль 2026 года в Свердловской области по инициативе губернатора Дениса Паслера срок выплаты регионального материнского капитала сокращен вдвое, и заявления теперь рассматриваются в течение 15 дней. Средства перечисляются в течение 30 рабочих дней после одобрения. В 2025 году в Свердловской области было выдано свыше 4,2 тысячи сертификатов на областной материнский капитал. Сумма регионального материнского капитала в 2026 году составляет 182 493 руб., а при рождении троих детей одновременно — 272 738 руб.