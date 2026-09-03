Портрет молодого Петра I станет экспонатом Оружейной палаты в Екатеринбурге

В Екатеринбург привезли подлинный портрет молодого Петра I, написанный в 1698 году, сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК). Картина станет экспонатом строящейся Уральской оружейной палаты.

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В конце XVII века Петр I отправился в Великое посольство по Европе. В начале 1698 года по личному приглашению Вильгельма III он посетил Англию, где гостил около трех месяцев. В этот период по заказу короля придворным художником Годфридом Кнеллером и были сделаны два одинаковых портрета. Эти портреты Петра уникальны: не существует других, написанных при его жизни. Царь изображен в доспехах, с символами власти, а на заднем фоне — корабли, что подчеркивает его интерес к морскому делу и реформам.

Один из портретов все эти годы хранился в Королевской коллекции Кенсингтонского дворца, а второй попал в коллекцию друга Петра и Вильгельма III — Густава Гамильтона, первого виконта Боина. Второй портрет впервые был выставлен на торгах английского аукционного дома Christie’s в 1962 году и реставрировался, из-за чего размер полотна был немного уменьшен. Изображение пользовалось особой популярностью после победы Петра I над шведской армией Карла XII и часто копировалось. В частности, копия художника Энрике Белли из собрания Государственного Эрмитажа относится к XIX веку.

Строительство Уральской оружейной палаты ведется при поддержке РМК и завершится в начале 2027 года. В ней расположится частная коллекция исторического оружия основателя РМК и мецената Игоря Алтушкина, которую считают самой большой частной коллекцией огнестрельного оружия в Европе. Здесь можно увидеть огромное количество раритетного порохового оружия, включая два автомата Федорова разной модификации — первый автомат, изобретенный в Российской империи и участвовавший в Первой мировой войне. Экспонатами также станет оружие Средневековья. В экспозиции также представят предметы, которых больше не будет нигде в мире. При этом главной целью Уральской оружейной палаты является демонстрация не истории оружия или войн, а развития инженерной мысли и культуры разных стран.

Ирина Пичурина