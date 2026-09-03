Путин: власти не допустили гипервсплеска инфляции

В годовом выражении инфляция в России составляет 6,3%, заявил президент Владимир Путин. По его словам, в стране была угроза гипервсплеска инфляции, но власти ее не допустили. Глава государства также считает важным «не переохладить экономику».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Целью (политики властей.—"Ъ") является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, такая угроза была»,— сказал господин Путин на пленарном заседании ВЭФ-2026.

В новом консенсус-прогнозе Центробанка (ЦБ) прогноз инфляции на конец 2026 года повышен с 6,2% до 6,6%. Регулятор отметил сохранение повышенных темпов роста цен и ослабление дезинфляционного влияния курса рубля. Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что макроэкономические индикаторы свидетельствуют о переохлаждении экономики России.

О прогнозе ЦБ — в материале «Ъ» «Меньше роста, больше инфляции».