Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
VTB logo

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000

Путин: власти не допустили гипервсплеска инфляции

В годовом выражении инфляция в России составляет 6,3%, заявил президент Владимир Путин. По его словам, в стране была угроза гипервсплеска инфляции, но власти ее не допустили. Глава государства также считает важным «не переохладить экономику».

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Целью (политики властей.—"Ъ") является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, такая угроза была»,— сказал господин Путин на пленарном заседании ВЭФ-2026.

В новом консенсус-прогнозе Центробанка (ЦБ) прогноз инфляции на конец 2026 года повышен с 6,2% до 6,6%. Регулятор отметил сохранение повышенных темпов роста цен и ослабление дезинфляционного влияния курса рубля. Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что макроэкономические индикаторы свидетельствуют о переохлаждении экономики России.

О прогнозе ЦБ — в материале «Ъ» «Меньше роста, больше инфляции».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд