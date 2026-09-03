«Своя рубашка ближе к телу»

Евросоюз решет, как ответить России после происшествия в аэропорту Лейпцига. 2 сентября главы МИД сообщества обсудили новый 22-й пакет санкций. В него предполагается внести 1 600 российских физлиц и компаний. Окончательного решения пока нет. В Москве отрицают свою причастность к инциденту, и обещают жестко отреагировать на действия Старого Света. Политический обозреватель “Ъ FM” считает, что риски усиления конфронтации возрастают с каждым днем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Лейпциг. Итоги расследования инцидента в аэропорту этого восточногерманского города явно должны были разбудить и сплотить Евросоюз, который переживает не лучшие времена. И вполне можно согласиться с тем, что происшествие по-своему выгодно для Объединенной Европы. Пришлось оно как нельзя кстати. Теперь появился шанс убедить тех, кто до сих пор сомневался, помогать или нет Украине, а также повышать расходы на оборону и безопасность. Кроме того, важно вдохнуть новую жизнь в механизм санкций, который, скажем так, не всегда эффективно работает.

Комиссар по международным делам Кая Каллас назвала произошедшее "будильником", который должен разбудить тех самых нерешительных. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте высказываются в том же ключе: Старый Свет в опасности, гибридная угроза Москвы стала реальностью. Что же делать? В частности, Брюссель и так называемые страны-лидеры ЕС оказывают давление на Испанию и Грецию, чтобы они поделились с Киевом своим запасом ракет к комплексам Patriot.

Союзники не торопятся это делать, поскольку опасаются за собственную безопасность. Особенно Афины, у которых очень напряженные отношения с Турцией. Мадрид находится под атакой мигрантов, которых сам же и пригласил. Бельгия категорически против того, чтобы изъять российские замороженные активы или хотя бы передать их в ведение руководства ЕС. В общем, российская угроза, конечно, страшит, но своя рубашка ближе к телу — "моя хата с краю, ничего не знаю". И даже намерение полностью закрыть Шенген для русских не выглядит как свершившийся факт. Хотя рядовым европейцам приезжие порядком надоели, неважно откуда. В этой связи не очень верится в то, что на фоне российской угрозы избиратель массово отвернется от правых партий, которые во главу угла ставят именно антимиграционную политику.

Остановить наступление последних также считается главной задачей сегодняшнего дня для действующих европейских властей, преимущественно левой ориентации. Получается, что будильник пока не очень работает. Большому ЕС просто необходимо отменять принцип единогласного одобрения важных решений. При том что есть угроза распада сообщества. Теперь главное — каким будет будущее отношений с Россией. Они последовательно ухудшаются буквально каждый день.

В Москве свою причастность к гибридным атакам категорически отрицают и также грозят серьезным ответом. Есть большие сомнения, что по-прежнему толерантная Европа подвигнется на действительно жесткие меры — совсем откажется от российской нефти и газа, полностью закроет Шенген. Однако здесь применима классическая фраза: "риски возрастают". Если раньше это касалось дипломатии и экономики, то теперь речь идет о военной конфронтации. Раньше это воспринималось чисто как страшилка, политические игры, вызывало улыбки, а теперь уже точно не до смеха. А что будет завтра — от этого и вовсе как-то не по себе становится.

Дмитрий Дризе