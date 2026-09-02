Международная федерация лыжных видов спорта допустила россиян на соревнования

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда опубликовала коммюнике по итогам заседания Совета FIS, своего ключевого исполнительного органа. Он сообщил о допуске в очередном сезоне ко всем турнирам под эгидой федерации спортсменов из России и Белоруссии. Они будут выступать в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна и национальной символики на форме, и только в индивидуальных состязаниях.

В последние месяцы процесс реинтеграции России в мировой спорт, запущенный в 2024 году, идет очень бурными темпами. Особенно они увеличились после того, как в июле Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил новые рекомендации в отношении российских спортсменов: он призвал придерживавшиеся с 2022 года санкционного режима федерации допускать их на свои соревнования без каких-либо ограничений, то есть в полноценном статусе. На эти рекомендации, объясняя свежие решения, ссылалась и FIS. К настоящему моменту список структур, которые разрешили россиянам состязаться с флагом и гимном и в любых, в том числе командных, дисциплинах, уже приблизился к двумя десяткам. Однако все это — федерации, отвечающие за летние виды летние. Зимние остаются чрезвычайно проблемной нишей для россиян.

Подробнее — в материале «Ъ» «По команде FIS»