Захарова: США все еще не запросили агреман на нового посла в России

США до сих пор не запросили агреман на назначение нового американского посла в России. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я хочу сказать, что мы до сих пор не получали запроса», — отметила госпожа Захарова на полях ВЭФ. При этом она отметила, что не видит смысла «драматизировать ситуацию». По словам представителя МИДа, в Госдепартаменте США сейчас сложности с кадровым вопросом.

Посол США в России Линн Трейси официально приступила к обязанностям в январе 2023 года, став первой женщиной на этом посту. Исполнение обязанностей она завершила в июне 2025 года.

12 августа 2026-го российский посол в США Александр Дарчиев выражал надежду, что Вашингтон «рано или поздно» назначит своего посла. По словам господина Дарчиева, любой выбор США будет оперативно рассмотрен.