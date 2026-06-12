Дарчиев заявил об ожидании решения по назначению посла США в Москве

Посол РФ в США Александр Дарчиев выразил надежду на назначение американского посла в Москве. Об этом господин Дарчиев заявил на приеме по случаю Дня России.

«Мы надеемся, что рано или поздно американский посол в Москву приедет, но это решение американской стороны»,— сказал посол (цитата по ТАСС).

Россия ждет решения Вашингтона по этому вопросу, добавил господин Дарчиев. Он добавил, что любой выбор США будет оперативно рассмотрен.

В июне 2025 года бывший посол США в Москве Линн Трейси завершила свою миссию. Она занимала пост посла США с января 2023 года.