Глава дипмиссии отверг в МИД Франции обвинения в причастности к инциденту с БПЛА

Временный поверенный в делах России в Париже Александр Зезюлин во время вызова в МИД Франции отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии, пишет ТАСС.

Во французском МИДе пересказали предъявленные ранее Германией обвинения и выразили солидарность с ней, рассказали в посольстве. «Со своей стороны, временный поверенный в делах категорически отверг эти голословные нападки и выразил разочарование тем, что французский МИД взял за привычку тиражировать фальшивки», — указывается в публикации.

Господин Зезюлин также осудил практику французского МИДа вызывать российских представителей по «вопросам, не имеющим никакого отношения ни к России, ни к Франции».

Дрон со взрывчаткой обнаружили в Лейпциг/Галле ночью 5 августа рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы. Накануне глава МВД Германии Александр Добриндт со ссылкой на данные немецкой службы безопасности заявил, что Берлин возлагает ответственность на Москву. Власти Германии вызвали российского посла в Берлине, а также намерены закрыть генконсульство России в Бонне и Русский дом в германской столице. Временного поверенного в делах России в Париже МИД Франции вызвал сегодня.

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