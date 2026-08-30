«Сомнительная сделка Америки по овладению венесуэльской нефтью»

Президент США Дональд Трамп объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории», заключенной с властями Венесуэлы. Одни СМИ критикуют соглашение как современную версию колониализма XIX века, другие — видят в нем шанс на восстановление экономики латиноамериканской страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pedro Mattey / AP Фото: Pedro Mattey / AP

El Nacional (Каракас, Венесуэла) Нефтяная сделка с Венесуэлой должна принести выгоду Трампу на ноябрьских выборах, считает эксперт В эксклюзивном интервью для El Nacional известный юрист и эксперт по международному праву и инвестициям Симон Деффендини отмечает, что главную выгоду сразу же получит администрация США, которая использует это соглашение как стратегический инструмент для ослабления самой большой внутренней угрозы — инфляции. «Самый значительный выигрыш будет у США, а не у Венесуэлы. Это очень интересная политическая тактика, которую сейчас используют США,— говорит эксперт.— Крупнейший бенефициар — действующая администрация США, потому что это поможет ослабить ощущение инфляции, которая в настоящий момент является самой большой проблемой американцев». Для Венесуэлы, по мнению эксперта, это будет иметь институциональное значение: «Для Венесуэлы речь идет фактически о легитимизации временного президентства. Это дает ей важное международное признание, хотя и не подразумевает немедленного улучшения жизни для населения».

CNN (Нью-Йорк, США) Трамп нашел необычное решение для этой венесуэльской проблемы Америке нужна венесуэльская нефть. Возможно, нужна сейчас больше, чем в любой другой период с момента нефтяного кризиса 70-х годов. Но после захвата Николаса Мадуро президенту Трампу не удавалось убедить американские нефтяные компании масштабно инвестировать в нефтедобычу Венесуэлы. Публичное запугивание глав нефтяных компаний ничего не дало. Оказалось, что сложная военная операция по захвату венесуэльского лидера была на самом деле самой легкой частью. Но шокирующее пятничное заявление может в корне изменить ситуацию. В долгосрочной перспективе это соглашение может означать победу и для американской нефтяной индустрии, и для экономики Венесуэлы. Оно может, в конце концов, дать скептически настроенным американским компаниям те гарантии, которых они ждали, чтобы спокойно инвестировать в Венесуэлу… И Венесуэле, несомненно, не помешает эта экономическая поддержка. После унесшего много жизней землетрясения и десятилетий неэффективного государственного управления страна находится в полном упадке. 45-процентная доля в сделке не решит этих проблем, но ее может быть достаточно для того, чтобы убедить скептически настроенную венесуэльскую общественность.

The Economist (Лондон, Великобритания) Сомнительная сделка Америки по овладению пятой частью венесуэльской нефти Это было типичное для Трампа заявление. 28 августа американский президент объявил о «крупнейшей нефтяной сделке в истории». У сделки господина Трампа есть большие проблемы. Все контракты, которые он подписывает, заключены с правительством госпожи Родригес. Она не лидер, избранный венесуэльцами, а наследница Николаса Мадуро, который вопиющим образом украл победу на прошлых президентских выборах в 2024 году. Риск для тех, кто подписывает контракты, состоит в том, что будущее демократическое правительство может считать именно так (не признавать легитимность этих соглашений.— “Ъ”). Но это повышает вероятность того, что администрация Трампа и режим Родригес могут разделять заинтересованность в том, чтобы предотвратить передачу власти избранному правительству. В 1970-х министр энергетики Венесуэлы назвал нефть «экскрементами дьявола». Возможно, было неизбежно, что любая сделка по использованию ее потенциала не будет чистой.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Что стоит за захватом США контроля над венесуэльскими нефтяными резервами Пока появилось мало подробностей о договоренности между Вашингтоном и Каракасом, которую критикуют как захват венесуэльских ресурсов. Администрация Трампа сделала притязания на венесуэльские нефтяные ресурсы ключевым принципом своей вовлеченности в дела этой южноамериканской страны. Трамп неоднократно указывал на Венесуэлу под руководством Родригес как на модель того, как он хотел бы взаимодействовать со своими зарубежными противниками, такими как Иран. Он также рекламировал контроль над поставками нефти из Венесуэлы как благо для американской экономики. У Вашингтона долгая история вторжений в Латинской Америке, и Трамп стремится утвердить доминирование в Западном полушарии — это часть политики, которую он называет «доктриной Донро» (по аналогии с доктриной Монро в XIX веке.— “Ъ”). Критики характеризуют нынешнюю договоренность как попытку захватить ресурсы Венесуэлы, подобную тому, что делали западные державы в колониальную эпоху. Некоторые сравнили ее с нефтяными концессиями, на которые претендовала Британская империя в начале XX века.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская