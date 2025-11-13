ОФЗ уходят триллионами

12 ноября Минфин разместил рекордный объем ОФЗ — на сумму около 1,9 трлн руб., при совокупном спросе 3,44 трлн руб. Это стало возможным благодаря размещению двух выпусков ОФЗ с переменной доходностью (флоатеров), интерес к которым проявили крупные банки. В итоге Минфин уже перевыполнил план заимствований на этот год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В среду, 12 ноября, Минфин впервые за 11 месяцев предложил инвесторам на аукционах ОФЗ бумаги с переменным купоном (флоатеры), причем сразу два выпуска суммарным объемом 2 трлн руб. по номиналу.

Спрос на выпуск с погашением в октябре 2039 года составил 1,87 трлн руб., что на 30 млрд руб. выше рекорда, установленного в декабре 2024 года. Объем удовлетворенных заявок немного не дотянул до прошлогоднего рекорда, но составил существенные 876,2 млрд руб., выручка от размещения составила 830,7 млрд руб.

Второй аукцион ОФЗ-ПК с погашением в октябре 2041 года прошел с меньшим ажиотажем, суммарный спрос составил 1,38 трлн руб., четвертый по величине результат в истории рынка. Из которых были удовлетворены заявки объемом 815 млрд руб., а выручка составила 771,12 млрд руб. С учетом размещения классического выпуска ОФЗ-ПД, спрос на которые составил почти 200 млрд руб., суммарные заявки на трех минувших аукционах составили 3,44 трлн руб., что почти вдвое выше рекордного показателя 2023 года. Из них Минфин удовлетворил заявки на 1,88 трлн руб. (164,6 млрд приходятся на ОФЗ-ПД), также улучшив прошлый рекорд вдвое.

Как и в декабре 2024 года, основу спроса на флоатеры составили крупные заявки. По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, на долю пяти крупнейших заявок (объемом 80–100 млрд руб.) пришлось около 53% от объема размещения14-летнего выпуска ОФЗ-ПК. В случае более длинного флоатера была лишь одна заявка объемом 80 млрд руб., которая прошла по цене размещения. При этом оба аукциона прошли с дисконтом в размере 14–19 базисных пунктов по средневзвешенной цене к оценке справедливого уровня на вторичном рынке, говорит господин Ермак.

Основными покупателями флоатеров, вероятнее всего, традиционно стали крупнейшие российские банки. По данным ЦБ, еще в октябре их роль на аукционах Минфина резко выросла. По итогам минувшего месяца они приобрели на первичном рынке ОФЗ на 417,7 млрд руб., или 52,4%, от всего объема заимствований.

Причина высокого спроса банков на ОФЗ-ПК в том, что такие бумаги не несут для них процентного риска, так как ставка купона привязана к ставке RUONIA на три месяца. Они ликвидны, их всегда можно отдать в репо ЦБ. Вдобавок к этому, как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, дисконт в цене при размещении позволяет получить потенциальный доход к эффективной ставке RUONIA порядка 1 п. п. «При стоимости фондирования на денежном рынке по ставке RUONIA маржа в 1 п. п. выглядит интересно, учитывая минимальное давление на капитал банков»,— отмечает он.

Высокий спрос на флоатеры был и со стороны рыночных игроков, управляющих портфелями акций и НПФ. В последние месяцы они активно участвовали во всех размещениях таких бумаг, но только корпоративных эмитентов, так как Минфин не размешал такие бумаги. Вдобавок к этому на текущей неделе был проведен существенный объем выплат купонов и погашения ОФЗ, которые, по оценке аналитиков БК «Регион», составили порядка 520 млрд руб.

В результате Минфин смог досрочно перевыполнить годовой план заимствований, даже скорректированный на 2,2 трлн руб. с учетом бюджетных правок. «Годовой план заимствования на 2025 год, который был увеличен на 2,2 трлн руб. и составил в настоящий момент 6,98 трлн руб., исполнен на 103% при суммарном объеме размещения 7,19 трлн руб.»,— отмечает Александр Ермак. Это позитивно для долгового рынка, так как снимает давление в виде потенциального избыточного предложения классических бумаг. «Заимствования в начале 2026 года, вероятно, сократятся. В любом случае, это позитивно для вторичного рынка, ожидаем по итогам этого года возврат индекса RGBI к 120 пунктам (то есть роста на 2%.— “Ъ”)»,— заключает Дмитрий Грицкевич.

Виталий Гайдаев