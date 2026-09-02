Белый дом снова доверяет ИИ-разработчику Anthropic

Министр торговли США Говард Латник заявил, что администрация президента США снова доверяет разработчику искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic. Ранее у компании был конфликт с властями США. На вопрос журналиста издания Axios о том, доверяет ли он главе Anthropic Дарио Амадею, господин Латник ответил утвердительно. «Они сделали то, что мы просили. Они снова на правильной стороне. Так что ответ — да»,— заявил министр торговли.

Конфликт между Пентагоном и Anthropic начался в феврале текущего года. Тогда компания отказалась дать Минобороны полный доступ к своему ИИ без стандартных ограничений, препятствующих боевому применению нейросетей. Дарио Амодей заявил, что не может уступить требованиям Пентагона и позволить использовать свою технологию для массовой слежки или создания полностью автономного оружия. После этого Минобороны США включило компанию Anthropic в свой черный список, запретив своим подразделениям использовать ее инструменты. В конце августа американский суд признал это решение Пентагона незаконным.

Axios пишет, что улучшение отношения Белого дома к Anthropic происходит в условиях, когда сооснователь компании Том Браун сближается с администрацией президента США. Он, в частности, на этой неделе выступит докладчиком на мероприятии G20, посвященном инновациям. Также недавно господин Браун заявил, что ему очень понравился пост Дональда Трампа, посвященный пользе дата-центров для экономики.

Яна Рождественская