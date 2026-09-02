Семье погибшей от напитка «Мистер сидр» нижегородки присудили компенсации

Богородский городской суд удовлетворил иск родственников местной жительницы, погибшей от употребления напитка «Мистер сидр» с содержанием метанола, о компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как писал «Ъ», в сентябре 2025 года суд в Самаре приговорил причастных к поставке спирта для напитка «Мистер сидр» Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова к восьми и девяти годам колонии. Они признаны виновными в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ): напиток вызвал массовые отравления в нескольких российских регионах, погибли 50 человек. В их числе оказалась жительница Богородска, которая купила «Мистер сидр» в июне 2023 года.

Родственники погибшей просили взыскать с Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова по 3 млн руб. каждому. Суд частично удовлетворил иск: матери погибшей присудили 1 млн руб., вдовцу и детям каждый из осужденных обязан выплатить по 1,5 млн руб., отмечается в сообщении.

Владимир Зубарев