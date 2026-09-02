МИД КНР призвал Россию и Украину к сдержанности после слов Зеленского об авиации

Представитель МИД Китая Го Цзякунь назвал диалог и переговоры единственным способом завершить российско-украинский конфликт. По его словам, стороны должны сохранять сдержанность. Так дипломат отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского об угрозах гражданской авиации России и последующие комментарии российских властей.

«Китай призывает все стороны сохранять хладнокровие и сдержанность, совместно способствовать скорейшему урегулированию ситуации»,— сказал господин Цзякунь на брифинге.

Накануне Владимир Зеленский говорил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что подобные угрозы — это «заявка на гостерроризм». Глава государства также пообещал ответить на любые попытки атак со стороны Украины. По словам министра транспорта России Андрея Никитина, ведомство реагирует на угрозы своевременно и работает в координации «со всеми специальными службами и с министерством обороны».