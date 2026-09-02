У последней черты

Слова Зеленского о намерении «закрыть небо» над Россией и парализовать гражданское авиасообщение в стране — это, как отметил на встрече с прессой 1 сентября президент Владимир Путин, заявка на государственный терроризм. Логично предположить, что Россия не будет ждать, пока глава киевского режима попытается привести свою угрозу в исполнение, а как минимум ответит встречным или упреждающим ударом. У российского президента есть испытанные и действенные способы борьбы с террором и террористами. Стоит отметить, что последние слова Зеленского, как и его предыдущие действия, не оставляют его в числе тех, кто мог бы оказаться полезен, как сказал Путин на той же пресс-конференции в Бишкеке, в деле будущего мирного урегулирования с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Тренин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Дмитрий Тренин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Угроза Зеленского — это, безусловно, акт отчаяния. Его сорокадневная «операция по принуждению России к миру» посредством ракетно-дроновых ударов по глубоким российским тылам не принесла результата, на который рассчитывали Киев и его союзники. Попытки Зеленского добиться от США и их союзников передачи ракет Patriot оказались пока безуспешными.

На этом фоне Россия, продолжая продвигаться вперед на линии фронта, ответила на украинские воздушные атаки практически ежедневными точными ударами по объектам в Киеве. Вооруженные силы России фактически лишили Украину выхода к морю, уничтожая портовую инфраструктуру и поражая суда, действующие в интересах Украины; они также приступили к разрушению сухопутных пунктов пропуска, связывающих Украину с внешним миром, и к выводу из строя ее энергетической инфраструктуры.

Внутри страны Зеленский столкнулся с фрондой Федорова, острой нехваткой денег и коррупционными расследованиями, а в его отношениях с западными партнерами появились «нюансы», указывающие на то, что те могут рассматривать возможность замены своего киевского ставленника. Наконец, надвигается зима, которую в условиях более интенсивных и — главное — системных ударов российской армии по киевскому режиму, по признанию самих украинских чиновников, пережить будет проблематично.

Зеленский очевидно идет ва-банк. Более чем вероятно, что он идет не в одиночку. Недавно Англия во главе с новым премьером Бёрнемом публично и дерзко обозначила готовность к эскалации своего участия в войне на Украине. Только что Германия, используя провокацию в аэропорту Лейпцига, резко обострила и без того очень напряженные отношения с Россией. Запад вместе с Киевом вновь поднимает ставки в войне на Украине — навстречу невидимой черте, за которой маячит прямое военное столкновение России и НАТО.

Если внимательно проанализировать российскую стратегию в украинском кризисе, а затем в войне, то можно заметить, что Кремль всегда действовал невероятно сдержанно.

До войны он, как правило, предлагал дипломатические развязки, проявлял готовность к переговорам даже тогда, когда многим это казалось бесполезным. В ходе войны Россия главным образом отвечала на действия противника, воюя на фронте в четверть силы и ограничиваясь словесными предостережениями в адрес Запада, при этом оставляя открытой дверь для «духов» дипломатии. Запад это поначалу удивляло, а со временем убедило в своей безнаказанности. Зеленский же, получив в самом начале СВО через тогдашнего израильского премьера Беннетта «охранную грамоту» от Кремля, уверовал в свою неприкосновенность. В День независимости Украины 24 августа он устроил торжественное мероприятие с иностранными гостями на площади у Святой Софии, не опасаясь, что ему помешают с воздуха.

В то же время нельзя не заметить, что высокомерная самонадеянность Запада и подлая наглость Зеленского каждый раз вынуждали Россию идти на шаги, которые больно били по ее противникам. Вплоть до киевского Евромайдана Москва не помышляла о силовой поддержке «возвращения Крыма в родную гавань»; после подписания Минских соглашений по Донбассу Москва дала Киеву и его спонсорам восемь лет на реализацию договоренностей — но, убедившись в том, что «партнеры» не только не собирались ничего выполнять, но на самом деле готовили реванш, начала СВО. В первые дни СВО российские войска били по нацбатам, воздерживаясь от ударов по казармам ВСУ. В Стамбуле в апреле 2022 года российские представители парафировали с украинцами договор, довольно мягкий по отношению к Украине, но отказ Киева от подписания документа — по настоянию Вашингтона и Лондона — привел к вхождению Донбасса и Новороссии в состав России.

Такой подход России, казалось бы, должен отрезвлять любителей эскалации, но и Запад, и Зеленский играют Украиной, которую ни тому, ни другому не жалко. Стратегия ответных ударов, даже более мощных, в этих условиях сама по себе не способна сдержать наших противников. Необходимо, подсказывает логика, не следовать за противником ступенька за ступенькой по лестнице эскалации, а, поставив ее под свой контроль, остановить опаснейшее движение к большой войне. Это означает, что решительные шаги на упреждение уже изготовившегося противника более чем оправданны.

Дмитрий Тренин, президент Российского совета по международным делам (РСМД)