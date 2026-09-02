Глава Росавиации Ядров: угрозы Зеленского — терроризм в чистом виде

Гражданская авиация России продолжает стабильную и безопасную работу, растет число стран, с которыми есть прямое авиасообщение. Об этом «Ъ» заявил руководитель «Росавиации» Дмитрий Ядров, комментируя угрозы президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ядров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Дмитрий Ядров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Такие угрозы в адрес гражданского авиасообщения — не что иное как терроризм в чистом виде. Они звучат на протяжении нескольких лет, но гражданская авиация России продолжает стабильную и безопасную работу, растет число стран, с которыми есть прямое авиасообщение», — сказал Дмитрий Ядров.

«Российские власти приняли и продолжают принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет. Вся информация доводится до зарубежных авиавластей и авиакомпаний», — отметил он.

«Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти своевременно вырабатывает и реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле», — добавил Дмитрий Ядров.