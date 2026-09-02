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Глава Росавиации Ядров: угрозы Зеленского — терроризм в чистом виде

Гражданская авиация России продолжает стабильную и безопасную работу, растет число стран, с которыми есть прямое авиасообщение. Об этом «Ъ» заявил руководитель «Росавиации» Дмитрий Ядров, комментируя угрозы президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто».

Дмитрий Ядров

Дмитрий Ядров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Дмитрий Ядров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Такие угрозы в адрес гражданского авиасообщения — не что иное как терроризм в чистом виде. Они звучат на протяжении нескольких лет, но гражданская авиация России продолжает стабильную и безопасную работу, растет число стран, с которыми есть прямое авиасообщение», — сказал Дмитрий Ядров.

«Российские власти приняли и продолжают принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет. Вся информация доводится до зарубежных авиавластей и авиакомпаний», — отметил он.

«Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти своевременно вырабатывает и реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле», — добавил Дмитрий Ядров.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для гражданской авиации «закрытие российского неба» означает не абстрактный запрет для авиакомпаний, а введение режима, при котором воздушное пространство закрывается, а все находящиеся в нем воздушные суда должны немедленно его покинуть. Такой план «Ковер» вводился 25 декабря 2024 года после атак беспилотников на Грозный и Владикавказ: решение привязывается к конкретной угрозе и оперативно меняет условия полетов.

По состоянию на 2 сентября 2026 года Росавиация описывала защиту гражданской авиации как постоянный оперативный диалог со специальными службами и Минобороны, заявляя о своевременной реакции на угрозы. Практический смысл такого режима — возможность быстро ограничить использование воздушного пространства при атаке и координировать решения с силовыми структурами, не прекращая перевозки заранее без связи с конкретной опасностью.

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