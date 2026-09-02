АТОР прокомментировала отмены рейсов Pegasus и Turkish Airlines
АТОР: туроператоры пересаживают россиян на другие рейсы из-за ситуации с Pegasus
Туроператоры размещают в отелях российских туристов, которые не смогли вылететь из Турции из-за отмен авиарейсов Turkish Airlines и лоукостера Pegasus. Сейчас компании ждут информации по альтернативной перевозке, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там также отметили, что туристам, которые не смогли вылететь из России в Турцию, рекомендуют оставаться на связи с турагентом и ждать данных по рейсам.
В пресс-службе АТОР заявили ТАСС, что, по предварительным данным, отмена 2 сентября нескольких рейсов двумя турецкими авиакомпаниями «связана с корректировкой расписания из-за закрытия воздушного пространства над рядом российских городов». Там добавили, что туроператоры «оперативно пересаживают своих клиентов на другие рейсы, обеспечивают трансфером и проживанием».
В Pegasus и Turkish Airlines уже заявили, что программа полетов в Россию сохраняется. Причины отмены части ночных и утренних рейсов перевозчики не уточнили. Лоукостер заявил только, что это связано с «техническими и оперативными причинами». При этом в самарском аэропорту Курумоч Pegasus разместила объявление о том, что «из-за сохраняющейся напряженности между Украиной и Россией ... существует угроза масштабной атаки беспилотников на воздушное пространство России», писал «Ъ-Волга».
Ограничения на прием и отправку рейсов в московских аэропортах означают, что самолет может не получить разрешение на вылет или посадку даже при сохранении общей программы перевозок. Поэтому часть рейсов отменяют, а воздушные суда при введении ограничений или запрете на прием могут возвращаться в аэропорты вылета. В аэропортах Москвы такие ограничения вводились ночью 2 сентября.
В аэропортах поясняли, что подобные отмены обычно связаны с введением ограничений на полеты. Пока сохраняется неопределенность с приемом и отправкой воздушных судов, восстановление перевозки по первоначальному плану затруднено, и пассажирам затронутых рейсов приходится ждать снятия ограничений или пересадки на другие рейсы.