АТОР прокомментировала отмены рейсов Pegasus и Turkish Airlines

Туроператоры размещают в отелях российских туристов, которые не смогли вылететь из Турции из-за отмен авиарейсов Turkish Airlines и лоукостера Pegasus. Сейчас компании ждут информации по альтернативной перевозке, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там также отметили, что туристам, которые не смогли вылететь из России в Турцию, рекомендуют оставаться на связи с турагентом и ждать данных по рейсам.

В пресс-службе АТОР заявили ТАСС, что, по предварительным данным, отмена 2 сентября нескольких рейсов двумя турецкими авиакомпаниями «связана с корректировкой расписания из-за закрытия воздушного пространства над рядом российских городов». Там добавили, что туроператоры «оперативно пересаживают своих клиентов на другие рейсы, обеспечивают трансфером и проживанием».

В Pegasus и Turkish Airlines уже заявили, что программа полетов в Россию сохраняется. Причины отмены части ночных и утренних рейсов перевозчики не уточнили. Лоукостер заявил только, что это связано с «техническими и оперативными причинами». При этом в самарском аэропорту Курумоч Pegasus разместила объявление о том, что «из-за сохраняющейся напряженности между Украиной и Россией ... существует угроза масштабной атаки беспилотников на воздушное пространство России», писал «Ъ-Волга».