Бывший зампред воронежского правительства согласован на пост вице-мэра

Гордума Воронежа на сегодняшнем заседании согласовала назначение бывшего зампреда правительства региона Александра Попова на пост вице-мэра облцентра. За это проголосовали 29 депутатов из 30 присутствовавших на заседании. Как уточнил мэр Сергей Петрин в своем канале в Max, планируется, что господин Попов будет отвечать за административно-технический контроль и закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Попов, бывший зампред правительства Воронежской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Александр Попов, бывший зампред правительства Воронежской области

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Александр Попов покинул пост заместителя председателя правительства Воронежской области 3 июля. Он работал в облправительстве с 2018 года, последнюю должность занимал с октября 2023-го.

На предыдущем заседании, которое прошло 15 июля, городская дума согласовала изменение структуры заместителей мэра и перераспределение их полномочий. Сегодня прошло согласование кандидатур на имеющиеся должности. Помимо господина Попова, были утверждены первые вице-мэры Алексей Рыженин и Инна Шеина, а также заместитель Сергей Глазьев. Все они уже занимали свои посты, однако в полномочия госпожи Шеиной согласовано включение курирования работы нового для администрации управления внутренней политики. Сфера экономики перейдет от нее к господину Глазьеву.

Из сообщения мэра Сергея Петрина следует, что горадминистрацию ждет еще одно кадровое изменение: курировавший ранее внутреннюю политику Иван Панченко перейдет с должности вице-мэра на пост представителя мэрии в городской думе. При этом, как рассказали «Ъ-Черноземье» в администрации облцентра, его обязанности не изменятся.

Всего у господина Петрина, как и ранее, будет семь заместителей из восьми возможных. Других нововведений не будет: Любовь Кулакова продолжит курировать образование, спорт и культуру, Людмила Бородина — управление предпринимательства и экологию, Дмитрий Гладких — строительную политику и выдачу разрешений на строительство.

«Сегодняшнее рассмотрение — плановый технический этап, который необходим для юридически корректного завершения перехода на новую структуру»,— заключил Сергей Петрин.

По итогам предыдущего заседания городского парламента градоначальник сообщал, что в рамках изменения структуры мэрии численность ее штата до конца года будет сокращена на 10%. В частности, речь шла об упразднении должности замглавы облцентра — его полномочного представителя в гордуме.

Алина Морозова