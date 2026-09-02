ЕК пообещала усилить давление на Россию после инцидента с БПЛА в Лейпциге

Евросоюз и НАТО усилят давление на Россию после инцидента с беспилотником в Лейпциге. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, происшествие знаменует собой новую эскалацию со стороны России в европейских странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

«Это была атака с использованием материалов военного назначения, осуществленная российскими агентами на территории Европейского союза... Европа и НАТО не просто будут продолжать оказывать давление на Россию. Мы будем его усиливать и не остановимся»,— сказала Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по Reuters).

Инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле произошел в ночь на 5 августа. Возле украинского грузового самолета с боеприпасами обнаружили дрон со взрывчаткой большой мощности. Беспилотник обезвредили. Позднее рядом с аэропортом нашли еще один дрон. 14 августа стало известно о третьем БПЛА, который не долетел до авиагавани. Ответственность за инциденты Германия возложила на Россию. В посольстве РФ в Германии все обвинения назвали провокацией. В МИД России пообещали ответить на все санкции против страны.

Подробнее о новом дипломатическом скандале между Германией и Россией «Ъ» писал в материале «По лейпцигскому счету».