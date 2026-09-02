Разогрев без кипения

В первом круге Открытого чемпионата США, продолжающегося в Нью-Йорке, победительница Roland Garros россиянка Мирра Андреева уверенно в двух партиях обыграла Джаниче Чен из Индонезии. На мужском турнире тяжелый старт принял посеянный под первым номером другой триумфатор Открытого чемпионата Франции — немец Александр Зверев, которому для волевой победы над итальянцем Лоренцо Сонего понадобилось пять сетов и почти пять часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева в матче первого круга US Open против Джаниче Чен

Фото: Geoff Burke / Reuters Мирра Андреева в матче первого круга US Open против Джаниче Чен

Фото: Geoff Burke / Reuters

В Индонезии, которая считается глухой теннисной провинцией, спортсменок уровня первой двадцатки не было уже около 30 лет — с тех пор как в октябре 1997 года тогдашняя первая ракетка Азии Яюк Басуки через три месяца после сенсационного выхода в четвертьфинал Wimbledon поднялась на 19-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Наивысшим достижением другой индонезийской теннисистки, чье имя было на слуху,— Анжелик Виджайи, выигрывавшей титулы на юниорских Wimbledon и Roland Garros в начале нынешнего столетия,— стало 55-е место, которое она занимала в марте 2003 года. И лишь недавно наконец появилась достойная продолжательница их пусть и небогатых, но все-таки осязаемых традиций — Джаниче Чен. На финише прошлого сезона в индийском Ченнае она выиграла турнир WTA категории 250, причем как в одиночном, так и в парном разряде, и на данный момент в свои 24 года стоит в рейтинге на 36-м месте.

Ровно 12 месяцев назад, пройдя на US Open квалификацию, Чен обыграла в первом круге основной сетки Веронику Кудерметову, на тот момент — 25-ю ракетку мира, а сейчас на старте попала на еще более статусную россиянку Мирру Андрееву. Для победительницы Roland Garros такой результат жеребьевки можно было считать достаточно удачным, ведь недавно во втором круге «тысячника» в Цинциннати она в первом сете отдала Чен всего один гейм, а второй взяла на тай-брейке.

На этот раз победа далась Андреевой еще проще. Она выглядела собранной, по сравнению с предыдущим матчем сразу на 22% повысила показатель попадания первой подачи, а ее соперница, видимо, переволновавшись на арене Артура Эша, слишком часто допускала явные ошибки.

«Сегодня пыталась быть более агрессивной и как следует готовить свои атаки. Поэтому по сравнению с матчем в Цинциннати этот получился для меня более удачным»,— заметила Андреева, которая на US Open, в отличие от остальных трех турниров Большого шлема, ни разу не пробивалась дальше третьего круга.

В итоге — 6:2, 6:2 всего за 1 час 9 минут. Выиграв в общей сложности 56 очков против 31 у оппонентки, россиянка ни разу не потеряла свою подачу, показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — четыре из четырех — и успешно разогрелась перед следующими испытаниями. В 1/32 финала она вышла на 98-ю ракетку мира немку Еву Лис, которая не имела проблем с чешкой Габриэлой Кнутсон. Достаточно уверенно вступили в борьбу и два главных фаворита нижней половины сетки — Елена Рыбакина из Казахстана, переигравшая атлетичную 17-летнюю американку Тею Фродин — 6:3, 6:2, и Коко Гауфф. Американская чемпионка US Open 2023 года, которая в четвертьфинале теоретически выходит на Андрееву, справилась с турчанкой Зейнеп Семнез — 6:3, 6:4.

У мужчин тяжелейшее стартовое испытание пришлось преодолеть Александру Звереву, посеянному под первым номером.

Минуя спад, настигший его после завершения первой половины лета, в течение которой он выиграл Roland Garros и дошел до финала Wimbledon, немецкий теннисист 4 часа 53 минуты сражался с итальянцем Лоренцо Сонего и добился своего. Проиграв Звереву все шесть предыдущих встреч, Сонего в этом матче находился в двух розыгрышах от победы. Ведя — 2:1 по сетам и 5:4 — в четвертой партии, он на чужой подаче довел дело до счета 30:30, однако Зверев выстоял и около двух часов ночи закончил встречу в свою пользу — 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4. В 1/32 финала оппонентом одного из главных претендентов на победу в турнире, который реализовал лишь пять брейк-пойнтов из 22, будет француз Кантен Алис.

Евгений Федяков