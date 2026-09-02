Главу белгородской ГК «Эфко» отказались выпустить под залог в 3 миллиарда

Московский горсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест миллиардера и бенефициара группы компаний «Эфко» Валерия Кустова, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как пишет «Ъ», его защита предлагала отпустить предпринимателя под залог свыше 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава белгородской ГК «Эфко» Валерий Кустов

Фото: правительство Белгородской области Глава белгородской ГК «Эфко» Валерий Кустов

Фото: правительство Белгородской области

Господина Кустова и топ-менеджеров «Эфко» задержали в конце июля. Все они обвиняются МВД в масштабных махинациях при реализации программы импортозамещения при разработке и производстве беспилотников. Субсидии на нее выделялись Минпромторгом, а исполнителем числилась входящая в ГК «Эфко» и базирующаяся в поселке Белая Вежа Белгородской области компания «Транспорт будущего», специализирующаяся на разработке, производстве и эксплуатации беспилотников. Она была основана в ноябре 2021 года как дочерняя структура «Эфко», но впоследствии ГК объявила о выходе из проекта.

По ходатайству следствия в СИЗО по решению Мещанского райсуда оказались гендиректор «Эфко» Евгений Ляшенко, директор по стратегическому развитию Владислав Романцев и замдиректора по развитию Екатерина Кустова. Они также обжаловали аресты.

На заседании по рассмотрению апелляционной жалобы господина Кустова адвокаты заявили, что компания «Транспорт будущего» уже перечислила Минпромторгу более 88 млн руб. и предоставила гарантию на возможность возврата Минобороны более 3 млрд руб.

Владимир Зоркий