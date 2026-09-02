Суд не выпустил основного акционера ГК «Эфко» Кустова под залог в 3 млрд рублей

Следствие оценило ущерб на сумму более 3 млрд рублей по делу основного акционера ГК «Эфко» Валерия Кустова, обвиняемого в растрате и хищениях при поставках дронов. Такая информация, как сообщает корреспондент «Ъ», прозвучала на заседании Мосгорсуда при рассмотрении жалобы на его арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Рюмин / ТАСС Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Защита предложила внести залог за предпринимателя на данную сумму. Также адвокаты заявили, что компания ООО «Транспорт будущего», выступавшая производителем дронов, уже перечислила Минпромторгу более 88 млн рублей и предоставила гарантию на возможность возврат Минобороны более 3 млрд рублей.

Ранее, 30 июля Мещанский суд Москвы санкционировал арест основного акционера ГК «Эфко» Валерия Кустова, генерального директора АО «УК "Эфко"» Евгения Ляшенко и ряда топ-менеджеров компании в рамках дела о растрате на сумму 88,4 млн руб. и мошенничестве на сумму свыше 3 млрд руб (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) при получении субсидии от Минпромторга и поставках дронов для Минобороны. Свою вину предприниматели отрицают. Их дело расследует Следственный департамент МВД.

Мария Локотецкая