ФНС хочет обанкротить липецкий завод стройконструкций с выручкой 2,2 млрд

Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной ИФНС № 20 по Саратовской области подала в Арбитражный суд Липецкой области заявление о признании банкротом местного ООО «Завод строительных конструкций». В иске указывается, что компания задолжала 91,6 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд принял иск к производству. Заседание назначено на 28 сентября. Истец предложил утвердить конкурсным управляющим Александру Гостеву из числа членов ПАУ «ЦФО». Также заявитель просит признать компанию несостоятельной в упрощенном порядке — как для отсутствующего должника.

По данным Rusprofile, ООО «Завод строительных конструкций» зарегистрировано в Липецке в 2019 году. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций и изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Александр Гугнин, который также владеет 52% уставного капитала. Остальные доли распределены между Владимиром Гугниным (24%) и Екатериной Паршиковой (24%). В 2025 году выручка общества составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 11 млн руб. По выручке компания заняла в своей отрасли третье место в Липецкой области. Сейчас в отношении ООО «Завод строительных конструкций» открыто одно исполнительное производство на 69 млн руб. Фирма

Сервис «Прозрачный бизнес» ФНС России информирует, что по состоянию на 1 июля 2026 года общая сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам ООО «Завод строительных конструкций» составляла 80,3 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ФНС в лице Межрайонной ИФНС №20 по Саратовской области подала заявление о признании банкротом липецкого ООО «Стальсоюз» из-за долга 156,7 млн руб.

Мария Свиридова