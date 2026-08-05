ФНС хочет обанкротить липецкий «Стальсоюз» из-за долга 157 млн рублей

Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной ИФНС №20 по Саратовской области подала в Арбитражный суд Липецкой области заявление о признании банкротом местного ООО «Стальсоюз». У компании выявлена задолженность по обязательным платежам в размере 156,7 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дело принято к производству, судебное заседание назначено на 11 августа. В качестве кандидата на должность арбитражного управляющего заявлена Анна Цымпилова.

По данным Rusprofile, ООО «Стальсоюз» зарегистрировали в Липецке в октябре 2015 года для производства строительных металлических конструкций и изделий. Уставный капитал предприятия составляет 11 тыс. руб. Учредитель и руководитель компании — Игорь Зайцев. В 2025 году фирма получила убыток в размере 2,6 млн руб. Выручка отсутствовала. ООО «Стальсоюз» пять раз выступало ответчиком в арбитражных делах, два из которых связаны с банкротством. Одно из них, инициированное УФНС по Липецкой области, находится на стадии прекращения производства. Второе — новый иск Межрайонной ИФНС №20 по Саратовской области.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что ФНС добивается банкротства ООО «Белгородский завод стальных конструкций». Сумма задолженности, послужившей поводом для заявления, составляет 74,2 млн руб.

Мария Свиридова