Минфин: в России не будут вводить лимит на снятие наличных
Введение лимита на снятие наличных денег в банкоматах не рассматривается. Об этом заявил замглавы Минфина России Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме.
«Это не обсуждается, таких планов нет»,— сказал замминистра (цитата по «Интерфаксу»).
Источник «Интерфакса» в январе сообщал, что Минфин предлагал ограничить внесение физлицами наличных через банкоматы суммой 1 млн руб. в месяц. МВД в феврале предложило ограничить выдачу наличных через кассы магазинов и переводы через NFC-технологии. В ведомстве убеждены, что такие ограничения помогут в борьбе с мошенниками.
О росте наличных рублей в обращении — в материале «Ъ» «Наличные идут в оборот».
Отказ касается операции снятия наличных с банковского счета через банкомат. Обсуждавшийся в январе 2026 года законопроект описывал другую операцию — внесение физлицом наличных на счет или вклад через банкомат — и предусматривал для нее лимит 1 млн руб. в месяц.
Поэтому заявление о ненужности лимита на снятие не означает отказа от любого контроля наличных операций: это отдельные механизмы с противоположным движением денег. В середине января 2026 года документ о лимите на внесение наличных направили на согласование в Банк России и Росфинмониторинг, так что его обсуждение шло в рамках самостоятельной процедуры.