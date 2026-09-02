Минфин: в России не будут вводить лимит на снятие наличных

Введение лимита на снятие наличных денег в банкоматах не рассматривается. Об этом заявил замглавы Минфина России Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме.

«Это не обсуждается, таких планов нет»,— сказал замминистра (цитата по «Интерфаксу»).

Источник «Интерфакса» в январе сообщал, что Минфин предлагал ограничить внесение физлицами наличных через банкоматы суммой 1 млн руб. в месяц. МВД в феврале предложило ограничить выдачу наличных через кассы магазинов и переводы через NFC-технологии. В ведомстве убеждены, что такие ограничения помогут в борьбе с мошенниками.

О росте наличных рублей в обращении — в материале «Ъ» «Наличные идут в оборот».