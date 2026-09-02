Обвиняемой в контрабанде девяти тонн кокаина в Белгороде запросили 14 лет

В Белгородском райсуде Белгородской области прошли прения по уголовному делу Оксаны Зубаревой, которая обвиняется в покушении на контрабанду почти 9 т кокаина из Венесуэлы (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в областной прокуратуре, обвинение запросило для нее 14 лет колонии со штрафом в 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В основе дела лежат обстоятельства, произошедшие в 2018–2020 годах. Следствие считает, что в конце 2018-го госпожа Зубарева и гражданин Испании на территории России подобрали и наняли экипаж грузового судна Eser для следования под панамским флагом из Республики Панама в Королевство Марокко и участия в наркотрафике. По указанию жительницы Белгородской области у острова Ла-Тортуга в Боливарианской Республике Венесуэла экипаж принял на борт 8,7 т кокаина, после чего направился в порт назначения. На борту скончался человек, из-за чего контейнеровоз зашел в порт города Прая в Республике Кабо-Верде, где в конце января 2019 года вместе с членами экипажа был задержан местной полицией.

По данным Генпрокуратуры, в 2020 году суд округа Праи осудил капитана и других его соучастников за незаконный оборот наркотиков на сроки от 10 до 12 лет, но два года назад россияне вернулись в РФ. Саму госпожу Зубареву начали судить в Белгороде в конце 2025 года. Она признала вину.

Владимир Зоркий