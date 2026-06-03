Обвиняемая в контрабанде 9 тонн кокаина белгородка признала вину

В Белгородском райсуде Белгородской области при рассмотрении уголовного дела о контрабанде 9 тонн кокаина подсудимая Оксана Зубарева признала вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Николаева. По его словам, она заявила, что была втянута в совершение преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», госпожу Зубареву обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). По версии следствия, она координировала перевозку 8,7 т кокаина из Венесуэлы.

В основе дела лежат обстоятельства, произошедшие в 2018–2020 годах. Следствие считает, что в конце 2018-го госпожа Зубарева и некий гражданин Испании на территории России подобрали и наняли экипаж грузового судна Eser для следования под панамским флагом из Республики Панама в Королевство Марокко и участия в наркотрафике. По указанию жительницы Белгородской области у острова Ла-Тортуга в Боливарианской Республике Венесуэла экипаж принял на борт 8,7 т кокаина, после чего направился в порт назначения. На борту скончался человек, из-за чего контейнеровоз зашел в порт города Прая в Республике Кабо-Верде, где в конце января 2019 года вместе с членами экипажа был задержан местной полицией.

По данным Генпрокуратуры, в 2020 году суд округа Праи осудил капитана и других его соучастников за незаконный оборот наркотиков на сроки от 10 до 12 лет, но два года назад россияне вернулись в РФ. Расследование дела против гражданина Испании еще идет. Во время рассмотрения дела госпожи Зубаревой в суде выступил капитан судна. Сама подсудимая боится давать признательные показания, так как опасается за свою жизнь.

Владимир Зоркий