Жительницу Белгородской области будут судить за контрабанду почти 9 тонн кокаина

Генеральная прокуратура РФ сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу 51-летней жительницы Белгородской области Оксаны Зубаревой, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). По версии следствия, она координировала перевозку 8,7 т кокаина из Венесуэлы.

Дело передадут на рассмотрение в Белгородский райсуд. В его основу легли события, произошедшие в 2018–2020 годах. Следствие считает, что в конце 2018-го госпожа Зубарева и некий гражданин Испании на территории России подобрали и наняли экипаж грузового судна Eser для следования под панамским флагом из Республики Панама в Королевство Марокко и участия в наркотрафике. По указанию жительницы Белгородской области у острова Ла-Тортуга в Боливарианской Республике Венесуэла экипаж принял на борт 8,7 т кокаина, после чего направился в порт назначения.

После принятия наркотиков на борт на судне скончался человек. Из-за этого контейнеровоз был вынужден зайти в порт города Прая в Республике Кабо-Верде, где в конце января 2019 года вместе с членами экипажа был задержан местной полицией. По данным Генпрокуратуры, в 2020 году суд округа Праи осудил капитана и других его соучастников за незаконный оборот наркотиков на сроки от 10 до 12 лет. Расследование дела против гражданина Испании еще идет.

Сергей Толмачев