В центре Екатеринбурга строят деловой центр с многоэтажным паркингом

В историческом центре Екатеринбурга сохраняется спрос на парковки – как для временной остановки, так и для хранения автомобиля. На этом фоне девелопер Forum ведет строительство общественно-делового центра на пересечении улиц Радищева и Шейнкмана. В здании предусмотрены офисы, рестораны, коммерческие помещения и несколько уровней паркинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Forum Фото: пресс-служба Forum

Всего в паркинге будет 230 мест. На первом и втором этажах, наряду с коммерческими помещениями, разместится зона с почасовой оплатой. Для такого использования предназначено 80 мест. Они рассчитаны на тех, кто приезжает в центр по делам, в офисы или рестораны. Въезд будет организован с улицы Радищева, система предусматривает автоматическую фиксацию номеров и оплату за фактически использованное время.

Выше разместятся уровни для резидентов — жителей ближайших домов и владельцев офисов, которым нужно постоянное место для автомобиля в центре. Въезд для собственников будет открыт с улицы Шейнкмана. Доступ на эти уровни получат только владельцы. В здании предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение.

Параметры паркинга рассчитаны на регулярное использование: высота потолков в зоне размещения автомобилей составит 2,3 м, ширина машиноместа — от 2,4 до 2,7 м. Это позволяет пользоваться местами в том числе владельцам габаритных автомобилей с высоким клиренсом. С любого уровня можно будет подняться на лифте к офисным и коммерческим помещениям.

Для частных пользователей такой формат решает прикладную задачу: место рядом с домом или офисом не нужно ежедневно искать на прилегающих улицах. Для квартала это также может снизить нагрузку на улицы, где пересекаются интересы жителей, сотрудников офисов, клиентов ресторанов и посетителей центра.

Офисная часть общественно-делового центра займет четыре этажа. Для офисов также предусмотрены отдельные места для автомобилей, что для центральной части Екатеринбурга становится одним из важных параметров при выборе деловой недвижимости.

По проектным параметрам деловой центр относится к классу B+. Помещения будут передаваться в отделке Shell & Core. Такой формат позволяет покупателям и арендаторам самостоятельно определить планировку и внутренний дизайн.

Для центра Екатеринбурга это редкий за последние годы новый офисный объект в исторической части города: свободные участки под такое строительство здесь ограничены, а спрос на качественные площади сохраняется.

Чтобы успеть занять свое место в центре обратитесь в офис продаж девелопера Forum по адресу: ул. Хохрякова, 48. Тел: +7 (343) 311-03-75

Застройщик: ООО «Специализированный Застройщик «ПАРКИНГ НА РАДИЩЕВА». ИНН 6671464851

ООО «СЗ «ПАРКИНГ НА РАДИЩЕВА»