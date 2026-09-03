Новый небоскреб в «Москва-Сити» станет арт-объектом на Cosmoscow

С 4 по 6 сентября на ярмарке современного искусства Cosmoscow покажут объект, созданный архитектурным бюро.dpt по заказу девелопера MR. Инсталляция визуализирует строящийся небоскреб One в деловом центре — но вместо макета или 3D-панелей зрители увидят абстрактный цветок с зеркальным потолком, специальным ароматом и музыкальной композицией.

В центре — форма, напоминающая перетекающие друг в друга контуры двух башен проекта (их архитектор Сергей Кузнецов вдохновлялся лентой Мёбиуса), вокруг — жесткая металлическая сетка. В бюро.dpt говорят, что так они хотели подчеркнуть контраст между живой, пластичной линией небоскреба и привычной холодной геометрией «Москва-Сити». Потолок сделали зеркальным — это отсылка к работам скульптора Аниша Капура, который часто использует отражения как творческий прием.

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Кроме визуала у объекта есть две дополнительные детали. Во-первых, запах: его разработали парфюмеры Sacht — они взяли за основу смесь черного и розового перца, шафрана, ладана, бурбонской ванили, замши и кедра. Во-вторых, звук — музыка была написана специально для инсталляции по заказу MR.

Задумка в том, чтобы зритель мог остановиться, посмотреть, вдохнуть и услышать что-то нестандартное. По словам представителей девелопера, они хотят начать разговор о новом здании не с этажей и квадратных метров, а с образа. Тем более что внутри One на высоте 341 м будет Sky Garden — самый высокий парк в Европе, и экспонат обыгрывает идею цветка, который мог бы там расти.

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MR сотрудничает с Cosmoscow не первый год, к тому же девелопер с 2023 года развивает направление Art & Culture — партнерства с музеями, театрами и галереями, в числе которых Пушкинский музей, ММОМА, Большой театр, центр «Зотов», «Художественный» и другие. Инсталляция этого года станет отправной точкой сотрудничества One и Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, который выступит куратором будущих арт-пространств проекта One.

Инсталляцию можно будет увидеть только в дни работы ярмарки на стенде Г01. Вход — по билетам Cosmoscow.