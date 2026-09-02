Новак: никакие предприятия ТЭК пока не подпадают под указ о внешнем управлении
Указ о введении внешнего управления на объектах критической инфраструктуры — превентивная мерой, считает вице-премьер Александр Новак. По его словам, на сегодняшний день нет объектов ТЭК, где могли бы применить указ из-за выявленных нарушений.
«Я думаю, что указ, который вышел, он именно призван превентивно, скажем так, обозначить еще раз стимулы для того, чтобы предприятия более активно еще занимались в постоянном режиме защитой своих объектов»,— сказал господин Новак на Восточном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).
Президент Владимир Путин в августе подписал указ о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры. Документ предполагает, что критические объекты инфраструктуры могут передать во временное управление. Такое решение власти могут принять, если их владельцы не справляются в том числе с отражением атак БПЛА. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил на ВЭФ, что власти уже определили несколько предприятий, которым «неоднократно указывали на недостатки в их работе по обеспечению безопасности».
О реакции бизнеса на указ — в материале «Ъ» «Взять и защитить».
Мера не означает автоматической смены собственника: правительство по поручению президента вводит временное управление, если владелец ненадлежащим образом обеспечивает безопасность объекта, неэффективно противодействует угрозе беспилотников или недостаточно быстро и своевременно восстанавливает его работу. Основанием может стать и создание угрозы безопасности или нормальной работе объекта. Сам президент подчеркивал, что никакой национализации в указе не предполагалось, а побудительным мотивом назвал необходимость заранее побуждать к защите объектов.
Превентивный характер указа означает заранее обозначенное последствие за неспособность поддерживать защиту объекта, а не уже начатую процедуру изъятия. Завершается временное управление после достижения его целей — обеспечения безопасности или восстановления объекта, причем решение о прекращении, как и о введении, принимается на самом высоком уровне.
При этом механизм оставляет владельцам зону неопределенности: основания для запуска процедуры носят во многом оценочный характер, а границы ответственности между собственниками предприятий и Минобороны до конца не ясны. Поэтому компаниям важно документально подтверждать принятые меры защиты — от регламентов и актов до переписки с надзорными органами.