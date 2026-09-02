Минтранс заявил об отсутствии дефицита авиатоплива в России

В России удалось избежать дефицита авиатоплива благодаря совместной работе Минтранса и Минэнерго, заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, «определенные сложности есть и могут быть», но в целом самолеты «летали и летают по расписанию».

«Это все-таки компетенция коллег из Минэнерго. Но хотел бы их поблагодарить, потому что благодаря совместной работе и четкой координации мы не допустили дефицита авиакеросина»,— сказал господин Никитин на Восточном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

Перебои с поставками топлива в России начались в мае из-за участившихся атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы. Для нормализации ситуации на рынке правительство приостановило экспорт бензина и дизеля, а также ввело демпфер (налоговый стимул) для импорта топлива и роста внутреннего производства. Центробанк ожидает более предсказуемой ситуации на топливном рынке к октябрю. Минэнерго называло достаточным уровень производства авиакеросина в стране.