Минтранс заявил об отсутствии дефицита авиатоплива в России
Никитин: дефицит авиатоплива в России не допущен
В России удалось избежать дефицита авиатоплива благодаря совместной работе Минтранса и Минэнерго, заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, «определенные сложности есть и могут быть», но в целом самолеты «летали и летают по расписанию».
«Это все-таки компетенция коллег из Минэнерго. Но хотел бы их поблагодарить, потому что благодаря совместной работе и четкой координации мы не допустили дефицита авиакеросина»,— сказал господин Никитин на Восточном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»).
Перебои с поставками топлива в России начались в мае из-за участившихся атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы. Для нормализации ситуации на рынке правительство приостановило экспорт бензина и дизеля, а также ввело демпфер (налоговый стимул) для импорта топлива и роста внутреннего производства. Центробанк ожидает более предсказуемой ситуации на топливном рынке к октябрю. Минэнерго называло достаточным уровень производства авиакеросина в стране.
Стабилизация поставок строилась на удержании авиакеросина внутри страны и контроле его распределения: экспорт топлива ограничен до 30 ноября 2026 года, а в июле Росавиация заявляла о контроле поставок в аэропорты. Одновременно Минэнерго оценивало производство и потребление как сбалансированные; в августе 2026 года выпуск должен был вырасти на 4% к июлю и вернуться к уровню августа 2025 года.
Запас прочности у этой схемы ограничен структурой производства. Авиакеросин выпускает меньше НПЗ, чем бензин и дизель, поэтому внеплановые остановки таких заводов сильнее сжимают предложение; при серьезном повреждении установок ремонт может затянуться, поскольку поставки европейского и американского оборудования для модернизированных в 2010-х — начале 2020-х годов предприятий закрыты.
Импорт и внешние поставки пока не выглядят полноценной заменой внутреннему выпуску: в конце июня 2026 года поставки из Белоруссии выросли, но в мае составляли лишь 5 тыс. т. Импорт из Индии, Китая или Сингапура потребует субсидирования из-за логистики и страхования, причем такая поддержка, по оценке участников рынка, возможна не раньше 2027 года; тем временем с начала 2026 года индекс цен на реактивное топливо вырос на 40%, а биржевые цены на авиакеросин доходили до 200 тыс. руб. за тонну.