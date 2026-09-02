В Орске через несколько лет продолжат обновление парка трамваев

В администрации Орска сообщили, что в соответствии с программой развития горда обновление трамвайного парка запланировано на 2028-2029 годы. В планах ожидается закупка новых единиц электротранспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В феврале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщал, что в текущем году Орск получит 17 современных комфортабельных трамваев. По факту с 1 сентября на линии стали работать семь единиц электротранспорта, которые прибыли из Краснопресненского депо Москвы. Вагоны 2012–2013 годов выпуска прошли полное техобслуживание в МУП «Орскгортранс». Ожидаемый срок их службы составляет 30 лет. Трамваи произведены на УстьКатавском вагоностроительном заводе. Каждый вагон вмещает до 187 человек (33 посадочных места). Более 40 % его площади — низкопольная.

Андрей Сазонов