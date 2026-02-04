В Орск поступят 17 современных трамваев

В текущем году Орск получит 17 современных комфортабельных трамваев. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области в своем канале в Max.

Есть вероятность, что до конца первого квартала 2026-го электротранспорт уже прибудет в Орск. Руководство региона также проработанный план от главы города Артема Воробьева по продолжению обновления автобусного парка на следующий год.

Трамвайная система Орска начала свою работу в декабре 1948 года. Электротранспорт охватывает основные районы города. В 2024 году обновился трамвайный парк соседнего Новотроицка. В город поступили 13 новых вагонов «Львенок».

Андрей Сазонов