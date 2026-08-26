В Орске 1 сентября выйдут на линию трамваи, ранее работавшие в Москве

В Орске к работе на городских маршрутах подготовлено семь трамваев, которые прибыли из Краснопресненского депо Москвы. По данным пресс-службы правительства Оренбургской области, электротранспорт выйдет на линию 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Вагоны 2012–2013 годов выпуска прошли полное техобслуживание в МУП «Орскгортранс». Ожидаемый срок их службы составляет 30 лет. Трамваи произведены на УстьКатавском вагоностроительном заводе. Каждый вагон вмещает до 187 человек (33 посадочных места). Более 40 % его площади — низкопольная.

Электротранспорт оформили в фирменном синекрасном стиле с логотипом «Орск — город трудовой доблести». На бортах трамваев — наименования предприятий, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне в тылу: машиностроительный, механический, нефтеперерабатывающий заводы, Орский мясокомбинат и ЮжноУральский никелевый комбинат.

Отмечается, что обновление парка пассажирского транспорта в муниципалитетах является одним из приоритетов регионального правительства.

Андрей Сазонов