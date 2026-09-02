Пересечение музыки и геометрии в новой коллекции HENDERSON

Дом моды HENDERSON представил коллекцию сезона осень-зима 2026 под названием «Геометрия ритма». Концепция построена на пересечении геометрии (формы, архитектура, линии силуэта) и ритма (музыка как метафора внутренней энергии), через которые исследуются три мужских архетипа: лидер, стратег и исследователь. Лицом нового сезона стал виолончелист Нарек Ахназарян, победитель XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского. В коллекции представлены шесть стилистических направлений — от классических Formal и деловых Smart Business до повседневных Casual и спортивных Active & Home Wear. Ассортимент также включает обувь, аксессуары, парфюмерию HENDERSON POUR HOMME и косметику HENDERSON Smart Care. Новинки уже доступны в салонах и на сайте бренда, а также в мобильном приложении.

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