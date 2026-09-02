Минцифры пытается не допустить тотального изъятия с рынка книг иноагентов

Минцифры обсуждает с Минюстом, МВД и администрацией президента варианты юридической легализации книг нежелательных организаций и иноагентов, которые были изданы еще до получения этих статусов. Об этом сообщил “Ъ” директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии министерства Владимир Григорьев.

«Нежелательными организациями у нас, допустим, признаны Фонд Сороса и Всемирный фонд дикой природы, которые в 1990-х годах финансировали издание русской классики, а также лучшие образцы краеведческой литературы,— сказал “Ъ” господин Григорьев.— Также нежелательными объявлены ведущие университеты, включая Йельский, Беркли и Стэнфорд, которые выпускают учебники по физике, астрономии и математике. Таким образом, при прямом исполнении действующего закона они должны быть запрещены и изъяты из библиотек и книжных магазинов». Более того, в последнее время правоохранительные органы считают нарушающими закон даже те книги, что были выпущены при финансовой поддержке либо содействии нежелательных организаций, отметил в беседе с “Ъ” господин Григорьев. «Поэтому мы выступаем за необходимость обсуждения правоприменения или изменения действующего законодательства»,— добавил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «До иноагентства не считается».