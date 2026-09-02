Pegasus Airlines отменила рейсы из Уфы в Анталию и обратно

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines отменил два рейса, которые должны были сегодня следователь из Антальи в Уфу и из Уфы в Анталью. Об отмене сообщается на онлайн-табло уфимского аэропорта.

В 5:35 по уфимскому времени должен был прилететь самолет Airbus A320 neo из Антальи. На 06:50 планировался обратный рейс.

По данным СМИ, Pegasus Airlines отменила рейсы не только в Уфу, но и в другие российские города. Вместе с тем статус вылетов, которые должны состояться 3 сентября, на табло уфимского аэропорта не изменился.

UPD:

Авиаперевозчик объяснил отмену рейсов в российские города техническими и операционными причинами. В Pegasus Airlines сообщили, что последующие рейсы выполняются по расписанию. Для пассажиров, которых затронула отмена перелетов, будут организованы дополнительные рейсы, говорится на сайте авиакомпании.

Идэль Гумеров