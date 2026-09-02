КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе
Два нефтяных танкера в Ормузском проливе подорвались на минах при попытке пройти по «несанкционированному маршруту», сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Танкеры загорелись, информации о пострадавших пока нет.
По данным КСИР, суда «были под контролем американских агентов». Оба танкера при взрыве выведены из строя, передает Press TV заявление КСИР.
1 сентября два нефтяных танкера, принадлежащие компаниям из Саудовской Аравии и Южной Кореи, подверглись обстрелам на выходе из Ормузского пролива. Саудовская судоходная компания Bahri подтвердила, что ее танкер Sidr был атакован. Погибли два филиппинских моряка, пишет издание The National. Вторым под обстрел попало южнокорейское судно Senegal Prosperity, перевозящее нефть под либерийским флагом.
Самая узкая часть Ормузского пролива контролируется Ираном и Оманом. С июня Тегеран и Маскат ведут переговоры о возобновлении судоходства через морской коридор. По данным Axios, ВМС США контролируют южную часть Ормузского пролива, проходящую вдоль берегов Омана. Корабли проходят через маршрут в соответствии с указаниями американских военных.
О развитии конфликта США и Ирана — в материале «Ъ» «По Ормузу не пройти».
Заявление КСИР о «несанкционированном маршруте» отсылает к его собственным правилам: Корпус стражей требует от судов соблюдать представленные его ВМС правила прохождения Ормузского пролива и навигации и предупреждал, что нарушителей этих норм ждет участь подорвавшегося танкера. Ранее КСИР публиковал карту с «опасной зоной» в центре пролива и рекомендованные маршруты — вход из Оманского моря на север и выход южнее острова Ларк. При этом заявление КСИР о подрыве судов оспаривается: командование США заявило, что ни одно судно в проливе не подрывалось, и назвало сообщение попыткой запугать коммерческое судоходство дезинформацией.
Выбор маршрута в проливе осложняется тем, что разные его части фактически контролируют разные стороны. По данным Axios, ВМС США несколько месяцев контролируют южную часть пролива вдоль берегов Омана, которую экспортеры считают наиболее безопасной: суда проходят через нее в соответствии с указаниями американских военных, ежедневно — 15–20 судов или около 10 млн баррелей нефти, примерно половина довоенного объема поставок. Иран, со своей стороны, заявлял, что будет штрафовать, задерживать и конфисковывать суда, нарушившие введенные Тегераном правила пересечения пролива.
Для судовладельцев это создает двойной риск. Крупнейшие страховые компании, включая Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club и American Club, начали отменять страховое покрытие от военных рисков для судов, проходящих через Ормузский пролив и соседние воды. Через пролив идет около 20% мировой торговли нефтью и до 30% экспорта СПГ из стран Персидского залива, поэтому любой спор о том, чьи правила прохода признает экипаж, напрямую влияет на стоимость и безопасность перевозок.