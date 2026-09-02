КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

Два нефтяных танкера в Ормузском проливе подорвались на минах при попытке пройти по «несанкционированному маршруту», сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Танкеры загорелись, информации о пострадавших пока нет.

По данным КСИР, суда «были под контролем американских агентов». Оба танкера при взрыве выведены из строя, передает Press TV заявление КСИР.

1 сентября два нефтяных танкера, принадлежащие компаниям из Саудовской Аравии и Южной Кореи, подверглись обстрелам на выходе из Ормузского пролива. Саудовская судоходная компания Bahri подтвердила, что ее танкер Sidr был атакован. Погибли два филиппинских моряка, пишет издание The National. Вторым под обстрел попало южнокорейское судно Senegal Prosperity, перевозящее нефть под либерийским флагом.

Самая узкая часть Ормузского пролива контролируется Ираном и Оманом. С июня Тегеран и Маскат ведут переговоры о возобновлении судоходства через морской коридор. По данным Axios, ВМС США контролируют южную часть Ормузского пролива, проходящую вдоль берегов Омана. Корабли проходят через маршрут в соответствии с указаниями американских военных.

О развитии конфликта США и Ирана — в материале «Ъ» «По Ормузу не пройти».