Совет директоров В2В-РТС рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие

Совет директоров торговой платформы В2В-РТС (входит в группу Совкомбанка) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам шести месяцев 2026 года в размере 4,61 руб. на акцию. Общая сумма выплат составит 824,13 млн руб., указано на сайте раскрытия информации.

Купить акции под дивиденды можно до 11 октября. Текущая дивдоходность — 3,76%. Согласно дивидендной политике, В2В-РТС стремится направлять на выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО за отчетный период. Чистая прибыль компании за первые полгода достигла 2 млрд руб. (+9,5% г/г).

В2В-РТС провела IPO в апреле. В конце июня акционеры компании утвердили первые в истории дивиденды — 5,19 руб. на бумагу по итогам первого квартала 2026 года. Всего на эти цели направили 927,8 млн руб.