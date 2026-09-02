Совет директоров В2В-РТС рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие
Совет директоров В2В-РТС рекомендовал дивиденды в размере 4,61 руб. на акцию
Совет директоров торговой платформы В2В-РТС (входит в группу Совкомбанка) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам шести месяцев 2026 года в размере 4,61 руб. на акцию. Общая сумма выплат составит 824,13 млн руб., указано на сайте раскрытия информации.
Купить акции под дивиденды можно до 11 октября. Текущая дивдоходность — 3,76%. Согласно дивидендной политике, В2В-РТС стремится направлять на выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО за отчетный период. Чистая прибыль компании за первые полгода достигла 2 млрд руб. (+9,5% г/г).
В2В-РТС провела IPO в апреле. В конце июня акционеры компании утвердили первые в истории дивиденды — 5,19 руб. на бумагу по итогам первого квартала 2026 года. Всего на эти цели направили 927,8 млн руб.
Для В2В-РТС нынешняя рекомендация означает продолжение курса на высокую отдачу акционерам, а не практику, возникшую только после выхода на биржу: по итогам 2025 года, еще до IPO, компания выплатила 3,3 млрд руб., или 89% чистой прибыли. На этом фоне повторная промежуточная выплата выглядит продолжением подхода к распределению финансового результата.
Для инвесторов более частые выплаты делают поступления предсказуемее и сглаживают волатильность, связанную с дивидендовыми гэпами. Однако сама по себе такая последовательность еще не подтверждает устойчивый поквартальный график: регулярные промежуточные решения требуют отдельной процедуры, поскольку по каждой выплате итоговое решение принимает общее собрание акционеров.