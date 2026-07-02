ПАО В2В-РТС выплатит первые в истории дивиденды

Акционеры торговой платформы В2В-РТС (входит в группу Совкомбанка) одобрили решение о выплате дивидендов за первый квартал 2026 года в размере 5,19 руб. на бумагу, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели направят 927,8 млн руб. Купить акции под дивиденды можно до 11 июля. Дивдоходность за квартал составляет 4%.

В2В-РТС провела IPO в середине апреля. На размещении были предложены акции, принадлежащие Совкомбанку и финансовым инвесторам, пропорционально их долям владения. Объявленные сегодня дивиденды станут первой в истории платформы выплатой держателям акций.

B2B-РТС — электронная торговая платформа. Структуру владения компания не раскрывает, но указывает, что у нее нет владельцев, «обладающих конечным контролем». За 2025 год объем торгов на площадке составил почти 10 трлн руб. Чистая прибыль по МСФО достигла 3,7 млрд руб. (+6%), выручка — 8 млрд руб. (+11%).