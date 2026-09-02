Глава Приамурья назвал пилотируемые пуски драйвером для космодрома Восточный

Переход к пилотируемым пускам откроет колоссальные перспективы для развития космодрома Восточный и потребует создания новой научной базы. Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов на сессии «Будущее — предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока» во время Восточного экономического форума.

«Я вижу перспективы по развитию космодрома колоссальные. Почему? Потому что "Роскосмос" в недалеком будущем будет производить пилотируемые пуски, а это потребует соответствующего развития науки, подготовки космонавтов и так далее»,— заявил господин Орлов.

Губернатор добавил, что космическая отрасль — одна семи ключевых в стратегии социально-экономического развития Приамурья. Отдельно Василий Орлов отметил строительство города Циолковский, который имеет собственный мастер-план, что позволяет ему развиваться наряду с другими территориями.

Пилотируемый пуск — это запуск ракеты-носителя с людьми на борту. В мае в «Роскосмосе» допускал организацию таких полетов на Луну с космодрома Восточный. Конкретные сроки реализации пусков не назывались.