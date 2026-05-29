В «Роскосмосе» допустили пилотируемые пуски на Луну с космодрома Восточный

Пуски на Луну российских пилотируемых комплексов могут осуществляться с космодрома Восточный, следует из отчета эмитента Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

«Пилотируемый комплекс для полета к Луне (ПКК-Л) преимущественно может быть создан на основе существующих или создаваемых в рамках действующих опытно-конструкторских работ (ОКР) средств выведения, космических средств и наземной космической инфраструктуры (НКИ) на космодроме Восточный»,— указано в документе.

В РКК «Энергия» также провели проектные оценки возможности реализации пилотируемой лунной программы России в ближайшие 10 лет с обеспечением минимизации затрат, сроков и технических рисков. Оценки основывались на нескольких принципах, включая максимальное использование имеющегося задела, обеспечение координации проводимых и запланированных ОКР, а также универсальность и возможность широкого прикладного использования новых технических средств.

Кроме того, были проведены оценки возможности создания средств межорбитальной транспортировки для лунной программы на основе существующих и создаваемых разгонных блоков ДМ, КВТК и «Фрегат». В корпорации подтвердили реализуемость и эффективность данного подхода. Также оценивалась возможность создания ракетно-космического комплекса с лунным взлетно-посадочным кораблем.

10 апреля «Роскосмос» завершил почти десятилетнее строительство нового стартового комплекса для ракет «Ангара» на космодроме. Новый комплекс должен стать базой для переноса части запусков тяжелых ракет на территорию России и снижения зависимости от Байконура.

