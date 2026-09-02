ЦИК: почти 10 тыс. человек проголосовали досрочно на выборах в Госдуму

В 36 российских регионах уже началось досрочное голосование, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, уже проголосовали почти 10 тыс. избирателей из 12 регионов.

«Всего уже досрочно проголосовало 9929 избирателей, из которых на избирательных участках, образованных в труднодоступных и отдаленных местностях, 7314 избирателей, и на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, 2615 избирателей»,— рассказала госпожа Памфилова на заседании комиссии (цитата по «РИА Новости»).

Основной этап голосования на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. С 28 августа продолжается досрочное голосование в 12 регионах, в которых введено военное положение или средний уровень реагирования. С 30 августа началось голосование на труднодоступных территориях. ЦИК расширил особые полномочия избиркомов в новых регионах.

Подробности — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».