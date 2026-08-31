ЦИК расширил особые полномочия избиркомов в новых регионах

Центризбирком (ЦИК) разрешил избирательным комиссиям новых субъектов РФ самостоятельно определять перечень труднодоступных и удаленных местностей, а также распространил специальные условия проведения выборов на участки, образованные на территории воинских частей. Соответствующие изменения 31 августа ЦИК внес в постановление, которым еще в июне были установлены особенности подготовки и проведения выборов в Госдуму на территориях, где действует военное положение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Поправки предусматривают, что перечень труднодоступных и отдаленных местностей сможет устанавливать избирком соответствующего региона по предложению территориальной избирательной комиссии. Это позволит применить там дополнительные механизмы организации голосования. Речь идет в том числе о недавно освобожденных территориях в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, пояснил заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев. «Необходимо понимать, что эти освобожденные территории, несомненно, соответствуют критериям труднодоступных и отдаленных местностей. И понятно, что организовать голосование там, как на обычных территориях, достаточно сложно»,— добавил он.

Утвержденные ЦИКом особенности подготовки и проведения выборов в Госдуму в период действия военного положения на части территории РФ предусматривают возможность использования четырех дополнительных форм волеизъявления, а также проведения досрочного голосования в различных местах и в течение нескольких дней во избежание массового скопления людей. Кроме того, они устанавливают особые подходы к порядку формирования участковых комиссий и дополнительные ограничения при аккредитации СМИ.

По обращениям комиссий новых регионов ЦИК также увеличил для них количество бюллетеней — в общей сложности на 450 тыс. штук. Предполагается, что там находится большое количество граждан, которые зарегистрированы в других субъектах.

Анастасия Корня