Константин Бочкарев возглавил нижегородское министерство защиты объектов

На вновь созданную должность министра защиты объектов Нижегородской области назначен Константин Бочкарев, сообщили в региональном правительстве. Он окончил Новосибирский военный институт внутренних войск и РАНХиГС. С 2007 по 2025 год проходил службу в Вооруженных силах РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кроме того, министр экономразвития Денис Исмагилов назначен, пока в статусе и.о., на новую должность зампредседателя правительства по блоку ГЖИ, госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также управления государственной охраны ОКН.

Должность министра экономического развития и инвестиций после ухода господина Исмагилова пока вакантна.

Галина Шамберина