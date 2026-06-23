Министерство активной защиты

Правительство Нижегородской области утвердило положение о министерстве защиты объектов, создание которого ранее анонсировал губернатор Глеб Никитин. Ведомству поручено обеспечивать защищенность важных государственных и специальных объектов, транспорта и энергетики в условиях спецоперации, а также координировать создание мобилизационного резерва и оснащение объектов критической инфраструктуры средствами активной и пассивной защиты от беспилотников. Также минзащиты будет взаимодействовать с органами военного управления и силовиками.

Новое министерство создали в мае

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О создании специализированного министерства Глеб Никитин впервые объявил еще в конце марта. На прошлой неделе правительство утвердило соответствующее положение, 23 июня оно было опубликовано.

Согласно документу, основной задачей минзащиты является «организация мер защищенности» важных государственных и специальных объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, работу транспорта, коммуникаций и связи, а также объектов энергетики и повышенной опасности в условиях СВО.

Новое ведомство будет координировать мероприятия по созданию мобилизационного резерва, обеспечивать работу регионального штаба для реагирования на угрозы атак беспилотников, а также курировать вопросы оснащения важных объектов «средствами активной и пассивной защиты», то есть средствами обнаружения и поражения БПЛА в соответствии с рекомендациями Минобороны РФ. Перечень критически важных объектов министерство будет утверждать самостоятельно.

Еще одним направлением работы станет профилактика терроризма на важных объектах. В этом вопросе ведомство будет взаимодействовать с владельцами объектов, муниципалитетами, силовиками, а также специалистами и научными организациями, которых привлечет для разработки нормативных актов и консультаций. Кроме того, минзащиты предстоит оперативно оповещать власти и службы экстренного реагирования о возможной угрозе атак. Наконец, ведомство будет информировать граждан о деятельности Вооруженных сил и повышать авторитет российской армии и престиж военной службы, отмечается в постановлении.

Министром защиты Нижегородской области назначен Константин Бочкарев. Он окончил Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева по специальности «юрист» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. В 2007–2025 годах служил в Вооруженных силах, а затем работал в коммерческих структурах. Более подробной информации в правительстве не предоставили.

Под новое министерство Глеб Никитин ранее сформировал единый блок правительства, ответственный за вклад Нижегородской области в обороноспособность страны и обеспечение безопасности региона. «Это и всестороннее содействие Министерству обороны РФ, и защита неба над регионом, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников»,— объяснял губернатор.

Курировать минзащиты вместе с минэнерго будет зампредседателя правительства Нижегородской области Владимир Тужилин, которого перевели из блока замгубернатора по вопросам строительства Сергея Морозова в блок замгубернатора Сергея Половникова, ответственного за региональную безопасность.

Сейчас противовоздушную оборону в Нижегородской области обеспечивают не только военные, но и резервисты отряда «БАРС-НН». Недавно в программу обучения бойцов добавили подготовку к работе с новым вооружением — переносными зенитно-ракетными комплексами, отмечали в областном правительстве.

Зампредседателя правительства Владимир Тужилин, который вступил в «БАРС-НН» осенью 2025 года, на прошлой неделе сообщил, что резервисты начали применять ПЗРК на боевых позициях и «есть динамика в отражении атак». Наряду с господином Тужилиным в «БАРС-НН» вступили заместитель губернатора Андрей Гнеушев и главы 15 муниципалитетов.

По данным «Ъ», некоторые крупные промышленные предприятия Нижегородской области начали самостоятельно обеспечивать пассивную защиту от беспилотников.

Аукционы на проектирование и установку защитных ограждающих конструкций от БПЛА появились на портале госзакупок.

Владимир Зубарев