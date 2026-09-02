Российских лыжников допустили к международным турнирам в нейтральном статусе

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разрешила российским спортсменам выступать на турнирах в нейтральном статусе в следующем сезоне. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Уже принято первое решение по дорожной карте возвращения наших лыжников. Они с этого сезона у нас возвращаются под эгидой FIS. Пока в нейтральном статусе. Но это большой шаг вперед»,— приводит его слова «РИА Новости». В своем Telegram-канале господин Дегтярев отметил, что россияне допущены в лыжных гонках, горных лыжах, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде.

В FIS подтвердили информацию о допуске россиян и белорусов. Отмечается, что атлетам из этих стран будет разрешено выступать при подписании ими декларации о нейтралитете. Соблюдение этих принципов будет постоянно контролироваться, а в случае их нарушения к спортсменам применят санкции.

В 2022 году FIS отстранила российских и белорусских лыжников. В прошлом сезоне ряд спортсменов из РФ получили нейтральные статусы для выступления на международных турнирах под эгидой организации. В Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо приняли участие лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

Арнольд Кабанов